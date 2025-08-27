پخش زنده
سازمانهای خیریه که با عنوان صدای واحد سرطان در انگلیس فعالیت میکنند هشدار میدهند تا سال ۲۰۴۰ میلادی، ۶.۳ میلیون نفر دیگر در این کشور به سرطان مبتلا خواهند شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، سازمانهای خیریه با عنوان " صدای واحد سرطان" در گزارشی اعلام کردند با بررسی شمار بیمارانی که در ۱۵ سال گذشته شناسایی شدهاند، برآورد میشود در ۱۵ سال آینده، ۱۴.۲ درصد بر شمار ابتلای به سرطان در انگلیس افزوده شود.
براساس این گزارش، تا سال ۲۰۴۰ میلادی، در هر دو دقیقه، یک انگلیسی به سرطان مبتلا خواهد شد.
به نوشته ایندیپندنت، افزایش طول عمر انسانها و تغییرات در روش زندگی، موجب افزایش سرطان شده است. خیریه " صدای واحد سرطان" از دولت انگلیس خواست با اقدامات فوری همچون تلاش به منظور شناسایی سرطان در مراحل اولیه و اجرای سیاستهای پیشگیری از سرطان، با بحران گسترش سریع این بیماری کشنده مبارزه کند.
روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشت: با این که اکنون امید به زندگی بیماران سرطانی افزایش یافته است، افزوده شدن شمار این گونه بیماران، فشارها بر نظام بهداشت و درمان انگلیس را که در حال حاضر نیز زیر فشار شدید است، افزایش خواهد داد.
به نوشته ایندیپندنت، سازمانهای خیریه کمک به بیماران سرطانی در انگلیس اعلام کردهاند در ۶ زمینه مربوط به سرطان از جمله کوتاه کردن زمان معاینه و آغاز درمان، بهبود روشهای غربالگری، برطرف کردن نابرابریهای در بهداشت و درمان این بیماران و سرمایه گذاری مستمر در کمک به بیماران سرطانی، اقدامات لازم باید صورت گیرد.
ایندیپندنت براساس گزارش سازمانهای خیریه انگلیسی که با عنوان " صدای واحد سرطان" فعالیت میکنند افزود: در ۱۵ سال اخیر، ۵.۵ بیمار جدید مبتلا به سرطان در این کشور شناسایی شدهاند که در ۱۵ سال آینده، ۱۴.۲ درصد بر این شمار افزوده خواهد شد.
این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هم اکنون حدود هفت و نیم میلیون بیمار از جمله بیماران سرطانی در صف انتظار آغاز درمان در بیمارستانهای دولتی این کشورند؛ و در برخی مناطق پر جمعیت بیماران اورژانسی در راهروی بیمارستانها خدمات درمانی دریافت میکنند.