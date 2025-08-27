تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای میان معاونت علمی، شرکت ملی پست و شرکت نیروی غرب (کارخانه نوآوری کرمانشاه) امضا شد. این مشارکت راهبردی، به منظور بهره‌گیری از قدرت نوآوری و توان بخش خصوصی، مسیری جدید برای حل مسائل حیاتی و ارتقای صنعت پست می‌گشاید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، شرکت ملی پست و شرکت نیروی غرب (کارخانه نوآوری کرمانشاه) با هدف ایجاد شعبه مرکز نوآوری پست، تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند در کرمانشاه به امضا رسید.

این مراسم که امروز پنجم شهریور در محل شرکت ملی پست برگزار شد، گامی مهم در جهت استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی و زیست‌بوم نوآوری برای حل مسائل کلیدی صنعت پست به شمار می‌رود.

این همکاری مشترک با حضور سید محمد جواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، محمد احمدی، معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی پست، محمدرضا پاکدل، عضو هیأت مدیره و رئیس مرکز نوآوری پست تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند، و مریم حسینی، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نیروی غرب کارخانه نوآوری کرمانشاه به امضا رسید.

موضوع تفاهم‌نامه مذکور، راه‌اندازی شعبه‌ای از مرکز نوآوری پست با تمرکز بر تجارت الکترونیک و لجستیک هوشمند است. همچنین، وظیفه جذب، استقرار و راهبری شتاب‌دهنده‌ها و هسته‌های فناور مرتبط با این حوزه، بر عهده شرکت نیروی غرب کارخانه نوآوری کرمانشاه خواهد بود.

معاونت علمی، متعهد شده است که ضمن حمایت از مرکز نوآوری طبق ضوابط و مقررات خود، تسهیلات لازم برای سرمایه‌پذیری را طبق دستورالعمل‌ها تخصیص دهد. همچنین، در اخذ مجوز‌های مورد نیاز، فراهم‌سازی امضای تفاهم‌نامه‌های حمایتی با نهاد‌های مرتبط، ارائه حمایت‌های مالی و غیرمالی در چارچوب قانون شرکت‌های دانش‌بنیان و اتصال شعبه به شبکه‌های پشتیبان برای شتاب‌دهی، همکاری خواهد کرد. حمایت از برگزاری رویداد‌های فناورانه مشترک نیز از دیگر تعهدات این معاونت است.

شرکت ملی پست نیز در این همکاری، اولویت‌های جذب تیم‌ها را تعیین کرده و به شرکت مجری ابلاغ خواهد کرد. این شرکت همچنین حمایت‌های اعتباری، مالی و غیرمالی از مرکز نوآوری و استارتاپ‌های معرفی شده را در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد. تسهیل‌گری در تأمین بازار برای تیم‌های مستقر، حمایت از برگزاری رویداد‌ها و دوره‌های آموزشی، و اعلام مستمر نیاز‌های فناورانه به مرکز نوآوری پست، از دیگر وظایف شرکت ملی پست خواهد بود.

شرکت نیروی غرب کارخانه نوآوری کرمانشاه مسئولیت بازسازی و تجهیز فضای شعبه طبق برنامه زمان‌بندی کمیته راهبری را بر عهده دارد. انعقاد قرارداد با شتاب‌دهنده‌ها، تیم‌های استارتاپی و منتورها، ارائه خدمات مشاوره‌ای و فضای مناسب برای فعالیت شرکت‌های نوپا، و هماهنگی برای بازدید‌های رسمی از شعبه از دیگر تعهدات این شرکت است. همچنین، شناسایی و معرفی متقاضیان فعالیت در شعبه به مرکز نوآوری پست، برگزاری جلسات فصلی معارفه با استارتاپ‌ها و ارائه گزارش‌های عملکرد منظم به معاونت و مرکز نوآوری پست نیز بخشی از وظایف این شرکت خواهد بود.

الگویی نوین برای همکاری ملی

سید محمدجواد صدری مهر، سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، در سخنانی در این نشست ضمن تبریک هفته دولت، آینده کشور را در گرو توسعه فناوری دانست و افتتاح یک مرکز نوآوری در غرب کشور و مدل مترقی و پیشرو مشارکت میان دولت و بخش خصوصی را از امتیازات این تفاهم‌نامه دانست و بر تکثیر این جنس از اقدامات در سراسر کشور تاکید کرد.

او تمرکززدایی و نگاه توسعه‌گرایانه به بخش خصوصی را از دیگر اقدامات مثبت شرکت ملی پست دانست و گفت: معاونت علمی در کنار بخش خصوصی و شرکت ملی پست، در زمینه تحقیق و توسعه، حرکت در لبه دانش، تجاری‌سازی و تأمین امکانات مورد نیاز برای دستیابی به بازار، حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

صدری مهر همچنین در ادامه سخنان خود به حمایت‌های مالی مشترک از بخش خصوصی اشاره کرد و راه‌حل‌های مالی نوینی را برای پشتیبانی از این طرح‌ها مطرح کرد. او از ظرفیت «اوراق فناوری با ۲۰ همت اعتبار» به عنوان ابزاری قدرتمند برای تجاری‌سازی طرح‌ها یاد کرد. همچنین به اهمیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و ظرفیت «اعتبار مالیاتی» تأکید کرد و آن را عاملی مهم در کاهش خطرپذیری پروژه‌های نوآورانه دانست. صدری مهر از دست‌اندرکاران این مرکز نوآوری خواست از این ظرفیت برای پیشبرد طرح‌های خود استفاده کنند.

در پایان، سرپرست معاونت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی این همکاری سه‌جانبه را نویدبخش تحولی بزرگ در صنعت پست و اقتصاد دانش‌بنیان کشور خواند.

صنعت پست با ایده‌های غرب کشور، چالش بازار را پشت سر می‌گذارد

مریم حسینی، مدیرعامل شرکت نیروی غرب و مجری کارخانه نوآوری کرمانشاه، در این مراسم به بزرگترین چالش هر کسب‌وکاری، یعنی بازار، اشاره کرد. او با تأکید بر ظرفیت‌های غرب کشور، هدف این همکاری را جمع‌بندی مشکلات صنعت پست و حل آنها با کمک تیم‌های دانش‌بنیان و فناور برشمرد.

حسینی خاطرنشان کرد: امیدواریم با نگاه پیشرو شرکت ملی پست در خرید خدمات، بتوانیم این مسائل را به بهترین شکل حل و خدمات نوینی ارائه داد.

با مدل نوآوری باز، تحقیق و توسعه را به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌سپاریم

محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، با بیان اینکه مدل نوآوری باز، فرصتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و نوآور است، افزود: ما به دنبال ایجاد بستری هستیم تا این شرکت‌ها و افراد علاقه‌مند بتوانند تحت عنوان آزادکار ذیل کارخانه نوآوری گرد هم آیند و ایده‌های خود را در صنعت پست به ثمر برسانند.

مدیرعامل پست با اشاره به ویژگی شبکه‌ای شرکت ملی پست، تصریح کرد: پست ایران با داشتن لایه‌های خدمات در حوزه‌های زیرساخت‌های فیزیکی، زیرساخت‌های مالی و زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات و داده، به صورت تلفیقی، ظرفیت بی‌نظیری برای ارائه خدمات نوین دارد.

وی با تأکید بر ارتباط نزدیک و روزانه شرکت ملی پست با تعداد قابل توجهی از مردم، اظهار داشت: ما به خوبی از نیاز‌های مردم آگاه هستیم و این ظرفیت را در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهیم تا با بهینه‌سازی سرویس‌های موجود و ایجاد سرویس‌های جدید، به ارتقای سطح خدمات پستی کمک کنند.

احمدی ابراز امیدواری کرد: با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های نوآوری، تحولی اساسی در صنعت پست کشور ایجاد شود.