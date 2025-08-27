به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرماندار در این نشست با اشاره به فعالیت ۱۱ انجمن مردم‌نهاد در زارچ، اظهار داشت: وجود انجمن‌های مردمی در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، گردشگری، بهزیستی و امور خیریه فرصتی ارزشمند برای توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر است و می‌تواند بازوی توانمندی برای دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات جامعه باشد.

پرویزی، با یادآوری حوادثی همچون جنگ ۱۲ روزه، نقش انجمن‌های مردمی را بسیار مهم دانست و افزود:در چنین شرایط بحرانی، این تشکل‌ها با کمک‌های مردمی، همدلی، اطلاع‌رسانی و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر، توانستند جلوه‌ای از همبستگی ملی و حمایت اجتماعی را به نمایش بگذارند.

در ادامه، نمایندگان انجمن‌های حاضر به بیان مسائل، مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت خود پرداختند و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مطالبات و نیاز‌های این تشکل‌ها شدند.