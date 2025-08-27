پخش زنده
به مناسبت هفته تشکلهای مردم نهاد نشست هماندیشی فرماندار زارچ با حضور جمعی از تشکلهای مردمنهاد شهرستان زارچ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرماندار در این نشست با اشاره به فعالیت ۱۱ انجمن مردمنهاد در زارچ، اظهار داشت: وجود انجمنهای مردمی در حوزههای فرهنگی، ورزشی، گردشگری، بهزیستی و امور خیریه فرصتی ارزشمند برای توسعه اجتماعی و فرهنگی شهر است و میتواند بازوی توانمندی برای دستگاههای اجرایی در حل مشکلات جامعه باشد.
پرویزی، با یادآوری حوادثی همچون جنگ ۱۲ روزه، نقش انجمنهای مردمی را بسیار مهم دانست و افزود:در چنین شرایط بحرانی، این تشکلها با کمکهای مردمی، همدلی، اطلاعرسانی و پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر، توانستند جلوهای از همبستگی ملی و حمایت اجتماعی را به نمایش بگذارند.
در ادامه، نمایندگان انجمنهای حاضر به بیان مسائل، مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت خود پرداختند و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مطالبات و نیازهای این تشکلها شدند.