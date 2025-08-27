تیم تنیس دختران کمتر از ۱۲ سال کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا - سنگاپور، مقابل سریلانکا به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دختران کشورمان در مسابقات تنیس کمتر از ۱۲ سال قهرمانی آسیا - سنگاپور مقابل سریلانکا با نتیجه ۲ بر یک به برتری دست یافتند. ایران فردا با چین‌تایپه برای رتبه یکم تا هشتم دیدار خواهد کرد.

در بخش پسران نیز تیم ایران امروز رو در روی قزاقستان قرار گرفت که ۳ بر صفر نتیجه را واگذار کرد. با توجه به قرعه سخت تیم پسران کشورمان، این تیم فردا برای رتبه‌های نهم تا دوازدهم برابر ازبکستان به میدان می‌رود.

ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرف‌زاده با هدایت پونه طوافی و روزبه آقابابایی، امیرحسین حسنی و اشکان ستودنیا تحت نظر امیرحسین اسفندیاری در این مسابقات حضور دارند. تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی در کنار تنیسور‌های کمتر از ۱۲ سال کشورمان است.