طرح مبارزه بیولوژیک با آفات در سطح ۲ هزار هکتار از مزارع کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: مبارزه با آفات با روشهای طبیعی و غیر شیمایی در بیش از ۲ هزار هکتار از مزارع استان اجرا شد.
رضا فرازی افزود: این شیوه مبارزه با تکثیر و رها سازی زنبور تریکو گراما در مزارع صیفی و لوبیای استان اجرا شد.
فرازی اضافه کرد: این حشره مفید نوعی آفت کش طبیعی است که با تکثیر انبوه در محیطهای آزمایشگاهی به صورت رایگان بین کشاورزان توزیع و در مزارع رها میشود.
وی با بیان اینکه استفاده از این روش مبارزه با آفات، مصرف سموم شیمایی در مزارع استان را تا ۹۰ درصد کاهش داده است، ادامه داد: افزایش تولید و درآمد محصول، بهبود محیط زیست و تامین امنیت غذایی از دست آوردههای مبارزه بیولوژیک با آفات در مزارع کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: به منظور کاهش استفاده از سموم شیمایی در مزارع کشاورزی و به تبع آن جلوگیری از آلودگی محیط زیست،سازمان جهاد کشاورزی استان به متقاضیان اجرای طرح تکثیر حشرات مفید و آفات کشهای طبیعی، تسهیلات پرداخت میکند.