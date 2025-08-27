دو ورزشکار و یک مربی همدانی به اردوی تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم‌بینایان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دهمین مرحله اردوی غیرمتمرکز تیم ملی دو و میدانی نابینایان و کم‌بینایان کشور اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵ از چهارم شهریور آغاز شد و تا سی‌ویکم همین ماه در استان‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

بر اساس اعلام فدراسیون، «محمد جان‌محمدلو» و «محمدمهدی فیضیانی» به‌عنوان ورزشکار و مهدی محمدی در کسوت مربی از استان همدان به این مرحله دعوت شده‌اند.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات و با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها و نظارت مستقیم فدراسیون برگزار می‌شود.