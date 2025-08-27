پخش زنده
مسابقات زیر ۱۸ سال کانونهای کشور به میزبانی هیات والیبال خراسام رضوی در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست هیات والیبال خراسان رضوی گفت: این مسابقات با حضور ۲۷ تیم در چهار گروه ۷ تیمی و یک گروه ۶ تیمی، در حال برگزاری است.
مهدی فعالبا بیان اینکه مسابقات زیر ۱۸ سال کانونهای کشور فرصتی مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در ورزش والیبال است افزود: این رقابتها نه تنها به ارتقاء سطح فنی بازیکنان کمک میکند، بلکه بستری مناسب برای ایجاد ارتباطات و تبادل تجربیات بین بازیکنان و مربیان فراهم میآورد.
وی گفت: مربیان تیم ملی والیبال کشورمان از نزدیک برای انتخاب ملی پوشان زیر ۱۸ سال کشور این مسابقات را زیر نظر دارند.
این مسابقات در ۱۰ روز در سه سالن مهران، شهید مغنیه و وحدت انجام میشود برگزار میشود.