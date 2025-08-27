مهدیه اسفندیاری مترجم و استاد دانشگاه به جرم حمایت از مظلومیت کودکان غزه در بند اسارت، فرانسه یکی از مدعیان حقوق بشر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مهدیه اسفندیاری مترجم و استاد دانشگاه که هشت سال است در فرانسه ساکن است در دهم اسفند سال گذشته به جرم حمایت از مظلومیت کودکان غزه در فضای مجازی توسط پلیس فرانسه بازداشت شد.

بازداشت خانم اسفندیاری واکنش‌های زیادی را در میان مردم فرانسه و آزادی خواهان جهان داشت، چرا که بازداشت وی نقض آشکار آزادی بیان و حقوق بشر است در این بین مردم قم این اقدام فرانسه را محکوم و از خانم اسفندیاری حمایت کردند.

حالا باید یک سوال پرسید چه طور دفاع از مردم بی گناه غزه جرم است، اما حمایت فرانسه از بمباران مردم غزه توسط رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیست آزادی بیان است؟