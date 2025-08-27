به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه «صلح و جنگ» با هدف ترویج صلح و افزایش تعامل بین هنرمندان، از روز جمعه هفتم شهریور ۱۴۰۴، در نگارخانه شماره یک این مجموعه دایر می‌شود.

در این نمایشگاه ۴۶ اثر از ۴۶ هنرمند در سبک‌ها و تکنیک‌های مختلف روی دیوار می‌رود. هادی جمالی، نیلوفر قادری‌نژاد، منیژه صحی، محمدهادی فدوی، احمد آریامنش، فریده شاهسوارانی، شهناز زهتاب، مهتا معینی، شهلا همایونی، فخرالدین مخبری، فیروزه اخلاقی، مهناز احمدی، سیما امانی، اکرم افضلی، هوشنگ اردویی، سارا بافتی‌زاده، داریوش حبیب‌خانی، مژگان حسینی، رامش حسینی‌لاهیجی، سالومه حسابی، مجتبی رستمی، الهه رییس‌دانا، حکمت رحمانی، آرزو رضایی، فرناز رضایی، کتایون مقدم، سایه سقفی، مریم سلمان، فاطمه چاوشی‌نسب، پردیس شفیعیون، پگاه جمالی، پویا جمالی، نوشین محبوبی، نسرین محمودی‌نوبر، ناهید ضامنی، شادان کیوانی، شیرین (فاطمه) درودیان، پروانه رزاقی، تارا نظم‌علیزاده، مهرین مختاری، مینا نادری، طاهره واحدی، پانته‌آ ماهرو، مریم طاهریانفر، شبنم طلوع‌آشتیانی و هرو شیخ‌الاسلامی، اسامی هنرمندانی است که در نمایشگاه اثر دارند.

فیروزه اخلاقی هنرمند نقاش و مجسمه‌ساز و کیوریتور این نمایشگاه است که سابقه برگزاری چندین نمایشگاه در داخل و خارج از کشور را در کارنامه هنری خود دارد. این رویداد هنری، روز جمعه ۷ شهریور، از ساعت ۱۶ در فرهنگسرای نیاوران افتتاح می‌شود و تا ۱۵ شهریور، روز‌های هفته از ساعت ۱۰ تا ۱۹ و روز‌های تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۱۹ میزبان علاقه‌مندان است.