تعداد بهره‌برداران کشاورزی زنجان با ۱۳ درصد رشد نسبت به دهه گذشته، از مرز ۹۳ هزار نفر عبور کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان از انتشار نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۴۰۳ در استان زنجان خبر داد.

امینی افزود: این سرشماری که در بازه زمانی ۱۲ آبان تا ۲۹ آذر ۱۴۰۳ به مدت ۴۸ روز با مشارکت ۳۵۰ نیروی انسانی با استفاده از تبلت برای جمع‌آوری داده‌ها برگزار شد، جزئیات قابل توجهی از وضعیت کشاورزی استان زنجان و کشور را روشن می‌سازد.

وی اظهار کرد: طبق این سرشماری، تعداد بهره‌برداران کشاورزی سرشماری شده در این استان از مرز ۹۳ هزار نفر عبور کرده که این رقم نشان‌دهنده رشد تقریبی ۱۳ درصدی نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۳ است.

امینی افزود: فعالیت‌های کشاورزی در این دوره در مجموع در هزار و ۲۱۴ آبادی شامل ۹۷۲ روستا، ۱۵۲ دهکده و ۹۰ مکان علاوه بر ۲۱ شهر استان در جریان بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: بر اساس نتایج این سرشماری، ۸۷ درصد از فعالیت‌های کشاورزی در مناطق روستایی و ۱۳ درصد در مناطق شهری استان زنجان متمرکز بوده است.

امینی با بیان اینکه در سطح ملی، نتایج سرشماری ۱۴۰۳ حاکی از روند رو به رشد در بخش کشاورزی است، گفت: مساحت اراضی کشاورزی با ۹۲۴ هزار هکتار، ۱۳ درصد نسبت به دوره گذشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: اراضی زراعی نیز با ۸۷۲ هزار هکتار ۱۳ درصد رشد داشته که ۱۲ درصد از این اراضی آبی و ۸۸ درصد دیم بوده و ۶۵ درصد زمین‌ها نیز زیر کشت قرار گرفته است.

امینی گفت: سطح کاشت گندم در استان زنجان با ۴۸۴ هزار هکتار، رشد ۴۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ را نشان می‌دهد که ۲۶ درصد آن به صورت آبی و ۷۴ درصد به صورت دیم کشت شده است.

وی ادامه داد: مساحت باغ و قلمستان‌های استان نیز با ۵۲ هزار هکتار، نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافته است که ۶۴ درصد این باغ‌ها به صورت ساده (تک محصولی) و ۳۶ درصد به صورت مخلوط (چند محصولی) هستند.

امینی از کاهش جزئی در تعداد دام خبر داد و گفت: تعداد دام سبک با ۸۰۳ هزار رأس، ۲.۸ درصد و تعداد دام سنگین با ۸۳ هزار رأس، ۴.۷ درصد کاهش نسبت به سرشماری گذشته داشته‌اند.

وی با بیان اینکه در کشت گلخانه‌ای شاهد رشد بیش از ۱۰۷ درصدی در استان هستیم، افزود: تعداد بهره‌برداری‌های دارای فعالیت کشت گلخانه‌ای ۱۸۰ مورد گزارش شده است.

امینی از رشد بیش از سه برابری پرورش ماهی و میگو در استان زنجان خبر داد و گفت: تعداد بهره‌برداری‌های فعال در زمینه پرورش ماهی و میگو به ۸۸۲ مورد رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۳ بیش از سه برابر شده است.

وی خاطرنشان کرد: نتایج سرشماری نشان می‌دهد که بیش از ۵۱ درصد از بهره‌برداری‌های کشاورزی کشور در هشت استان کرمان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان واقع شده‌اند.

امینی ادامه داد: همچنین، بیش از ۶۰ درصد مساحت اراضی زراعی کشور در ۹ استان، بیش از ۵۴ درصد مساحت باغ و قلمستان‌ها در ۶ استان و بخش قابل توجهی از دام سبک و سنگین کشور نیز در استان‌های مشخصی متمرکز هستند.

ایران با برگزاری شش دوره سرشماری کشاورزی در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۶۷، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲، ۱۳۹۳ و ۱۴۰۳، جایگاه خود را به عنوان یکی از کشور‌های پیشرو در این حوزه در قاره آسیا ثبت کرده است.