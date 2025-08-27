افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان افتتاح تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان با حضور استاندار گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تصفیه خانه شهرک صنعتی جمال آباد لوشان با ظرفیت تصفیه روزانه هزار و ۳۰ مترمکعب پساب واحد‌های صنعتی این شهرک عصر امروز با حضور هادی حق شناس استاندار گیلان و مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

عباس صابر با بیان اینکه ساخت این تصفیه خانه از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، افزود: برای ساخت تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان، تاکنون ۹۷ میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان هزینه شده که با احتساب قیمت زمین و تجهیزات به کار رفته به ۱۲۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی گفت: ۸۸ میلیارد و ۶۶ میلیون تومان از هزینه ساخت این تصفیه خانه از اعتبارات شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان، ۸۵۳ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ۸ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان هم از محل اعتبارت ملی تامین شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان گفت: با ساخت تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی جمال آباد لوشان برای ۸ نفر به صورت مستقیم و برای ۲۵ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شد.