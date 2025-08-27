پخش زنده
امروز: -
مرحله دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان و بهسازی مرحله نخست این تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه روزانه بیش از هزار مترمکعب پساب واحدهای صنعتی، عصر امروز با حضور استاندار و مسئولان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: تصفیه خانه شهرک صنعتی جمال آباد لوشان با ظرفیت تصفیه روزانه هزار و ۳۰ مترمکعب پساب واحدهای صنعتی این شهرک عصر امروز با حضور هادی حق شناس استاندار گیلان و مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.
عباس صابر با بیان اینکه ساخت این تصفیه خانه از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، افزود: برای ساخت تصفیه خانه شهرک صنعتی لوشان، تاکنون ۹۷ میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان هزینه شده که با احتساب قیمت زمین و تجهیزات به کار رفته به ۱۲۰ میلیارد تومان میرسد.
وی گفت: ۸۸ میلیارد و ۶۶ میلیون تومان از هزینه ساخت این تصفیه خانه از اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی گیلان، ۸۵۳ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ۸ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان هم از محل اعتبارت ملی تامین شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان گفت: با ساخت تصفیه خانه صنعتی شهرک صنعتی جمال آباد لوشان برای ۸ نفر به صورت مستقیم و برای ۲۵ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد شد.