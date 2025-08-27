پرواز در مسیر‌های اصفهان به رشت و بالعکس دوباره از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان گفت: برای رفاه حال مسافران، شرکت هواپیمایی ایران ایر از روز جمعه ۱۰ مرداد ماه پرواز در این مسیر‌ها را از سر گرفته است.

ابوذر ضیایی افزود:پرواز‌های اصفهان- رشت- اصفهان به صورت برنامه‌ای در روز‌های سه شنبه و جمعه هر هفته با ساعت خروج ۰۶:۳۵ از اصفهان و ساعت ورود ۱۰ صبح از رشت انجام می‌شود.

فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی در شرق اصفهان دارای ۲ باند به طول چهار هزار و ۳۹۷ متر و عرض ۴۵ متر با ۲۰ جایگاه پذیرش انواع هواپیمای مسافربری و ترمینال پرواز‌های داخلی و خارجی است.

این فرودگاه که در مرکز کشور قرار دارد، بعنوان معین فرودگاه‌های کشور عمل می‌کند و در طول سال میزبان بسیاری از فرود‌های اضطراری و هدایت شده است.