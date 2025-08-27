به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار میاندوآب گفت : برای بهره برداری از این طرح ها در مجموع ۱۰۴۵ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است .

امیر تیموری افزود : این طرح ها شامل آسفالت ریزی و لکه گیری محور میاندوآب ملکان به طول ۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال و محور میاندوآب بوکان به طول ۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر۲۰۰ میلیارد ریال و محورهای روستایی گل حسن به طول ۲ نیم کیلومتر با صرف اعتباری ۶۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

فرماندار میاندوآب گفت : همچنین ۷ طرح انتقال آب کشاورزی با لوله با صرف اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد : ۲۲ طرح جدول گذاری ، بهسازی ، زیر سازی و آسفالت ریزی در مساحتی به متراژ ۵۲ هزار متر مربع در روستاهای بخش للکلو با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال و ۱۰ طرح زیرسازی ، جدول گذاری و آسفالت ریزی در روستاهای بخش گوگ تپه با اعتباری بالغ ۱۵۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید .

تیموری گفت : زمین ورزشی چمن مصنوعی روستای گرده رش در مساحت یک هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.