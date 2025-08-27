پخش زنده
امروز: -
تیم تپانچه ۵۰ متر مردان کشورمان و جواد فروغی در انفرادی این رشته در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا نخستین بار طلایی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دهمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان، تیم تپانچه ۵۰ متر مردان در خط آتش ایستاد.
در پایان این رقابتها جواد فروغی با ثبت ۵۵۴ امتیاز نخستین مدال طلای تاریخ تیراندازی ایران در تپانچه ۵۰ متر را به دست آورد و صاحب گردنآویز طلا شد. امیر جوهری خو با ۵۵۱ امتیاز پس از فروغی در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. وحید گلخندان، دیگر نماینده کشورمان در این ماده با ۵۴۷ امتیاز در رده پنجم ایستاد.
همچنین تیم ایران با ترکیب جواد فروغی، امیر جوهریخو و وحید گلخندان با ۱۶۵۲ امتیاز نخستین بار بر سکوی اول ایستاد و طلایی شد. تیمهای هند و کره جنوبی پس از ایران در رده های دوم و سوم ایستادند.
هدایت این تیم را مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظرعلیه به عنوان مربی بر عهده دارد.
کاروان ایران که با نام «شهدای اقتدار» در شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا حضور دارد تاکنون دو طلا، یک نقره و ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، پنج نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۵ مدال کسب کرده است.