پخش زنده
امروز: -
یکم مهر ۱۴۰۴ اعزام زائران عمره استان اصفهان به سرزمین وحی آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر حج و زیارت استان اصفهان اصفهان گفت: زائران عمره مفرده استان اصفهان از روز سهشنبه اول مهرماه، به صورت رسمی سفر خود را به سرزمین وحی آغاز میکنند.
حجت الاسلام حسین اژدری افزود: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت نسبت به ثبتنام، تکمیل اطلاعات و انتخاب کاروان اقدام کنند.
به گفته وی در زمان حاضر پروازها هر ۱۰ روز یک بار انجام میشود و همه زائران بطور مستقیم از فرودگاه اصفهان پرواز خواهند کرد.
نخستین گروه از عمرهگزاران ایرانی اول شهریور ماه با پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) عازم فرودگاه مقصد در عربستان شدند.
روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) نیز اعلام کرد: براساس برنامهریزی انجامشده، تا پایان شهریورماه روزانه ۲ پرواز از پنج استان کشور انجام و از ابتدای مهرماه با افزایش ایستگاههای پروازی به ۱۵ فرودگاه، تعداد پروازهای روزانه بیشتر میشود.
در این دوره از اعزامها حدود ۲۰۰ هزار نفر برای انجام مناسک حج عمره راهی عربستان خواهند شد.