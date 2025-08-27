به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این مراسم، قرارداد واگذاری زمین به ۲۴۳ خانوار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در سلماس تحویل شد.

متقاضیان پس از اخذ پروانه ساختمانی و با بهره‌مندی از تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی می‌توانند نسبت به احداث واحد‌های مسکونی خود اقدام کنند.

بر اساس اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان، برای آماده‌سازی سایت ۴/۲ هکتاری نهضت ملی مسکن سلماس، اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

او گفت:همچنین در همین سایت، زمین مورد نیاز برای احداث ۵۰ واحد مسکونی ویژه محرومین تأمین و در مرحله واگذاری به بنیاد مسکن قرار دارد.

به منظور پاسخگویی به نیاز‌های مسکن شهروندان سلماس، طرح احداث شهرک مسکونی جدید نیز در کارگروه امور زیربنایی استان تصویب و هم‌اکنون در حال طی مراحل قانونی در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است.