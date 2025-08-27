پخش زنده
۳۷۲ طرح نیمه تمام صنعتی با سرمایهگذاری ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون در اصفهان به بهرهبرداری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: با تکمیل و بهره برداری از این طرحها برای ۶ هزار و ۹ نفر در بخش صنعت استان اصفهان اشتغال جدید ایجاد شد.
صادق کرمی افزود: ادامه داد: ۳۲۴ طرح توسعه واحدهای صنعتی موجود با سرمایهگذاری ۱۶۰ هزار میلیارد ریال و امکان اشتغال برای ۱۹ هزار و ۶۴۷ نفر نیز در این مدت تکمیل شد و به بهره برداری رسید.
به گفته کرمی ۲۵ فقره پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری ۱۰ هزار و ۱۰ میلیارد ریال و بکارگیری ۸۹۰ نفر نیروهای فنی و متخصص در یک سال اخیر در شرکتهای دانش بنیان استان انجام شده است.
وی اضافه کرد: استان اصفهان از نظر تعداد طرح توسعه صادره رتبه دهم کشوری را با سهم چهار درصدی، از نظر سرمایه پیش بینی شده رتبه پانزدهم با سهم چهار درصدی و از نظر پیش بینی اشتغال نیز با سهم چهار درصدی رتبه دوازدهم کشوری را به خود اختصاص داده است.
اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتیترین استان کشور به شمار میآید.