به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به منظوراجرای پویش وحدت رهایی، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد دیدار کردند.

در این نشست شاه حسینی با اشاره به آزادی تعداد ۱۰۵ زندانی از ابتدای سال جاری تا کنون گفت: به همت نیکوکاران و خیرین استان یزد این مددجویان به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته است.

شاه حسینی به پویش‌های هر هیئت آزادی در ایام ماه محرم و قدم قدم تا آزادی در ایام صفر اشاره کرد و در ادامه گفت: در نظر داریم تا به مناسبت ایام هفته وحدت و به مناسبت هزار و پانصمدین سالگرد میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) پویشی را با نام (وحدت رهایی) اجرا تا بتوانیم زمینه آزادی محکومین مالی غیر عمد را فراهم کنیم.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد در ادامه در خصوص نحوه تشکیل پرونده و کمک به زندانیان جرائم غیر عمد و مراحل آزادی زندانیان توضیحاتی را ارائه کرد.

رحمانی رئیس شورای تبلیغات اسلامی در این دیدار نیز با تاکید بر نقش فرهنگ سازی در خصوص کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله ورود افراد به زندان با محکومیت مالی آمادگی خود مبنی بر کمک در راستای تبلیغات و اطلاع رسانی و جذب کمک‌های خیرین اعلام کرد.

در ادامه این نشست ضمن مرور مفاد تفاهم‌نامه همکاری فی مابین ستاد مردمی دیه و شورای تبلیغات اسلامی در خصوص نحوه اجرای این پویش، تبلیغات و اطلاع رسانی این پویش گفت‌و‌گو شد و طرفین، بر لزوم هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و فرهنگی تأکید کردند.