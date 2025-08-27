پخش زنده
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد: طرحهای نهضت ملی با وجود برخی مشکلات به خوبی در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان خواجه رضایی در برنامه رصد شبکه یزد با اشاره به اینکه این استان در زمینه نهضت ملی مسکن به الگویی برای سایر استانها مبدل شده است، گفت: کارها در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار به خوبی در حال انجام است، اما در برخی شهرستانها نظیر میبد و اردکان با مشکل زمین مواجه هستیم که این مشکل با مصوبات شورای برنامه ریزی استان در حال مرتفع شدن است.
وی افزود: البته این به معنای توقف کار نیست و حتی در این شهرستانها هم تعداد قابل توجهی از واحدها ساخته شده است. مشکل حادی در زمینه نهضت ملی مسکن در استان وجود ندارد و به بن بست نرسیدهایم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره آخرین وضعیت طرحها در شهر یزد تصریح کرد: ما با سه کارگزار در حال فعالیت هستیم که یکی از آنها ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است که اکثر واحدها تحویل متقاضیان شد. سازمان همیاری شهرداری نیز دیگر کارگزار است که پردیس یک و دو و سه را با قریب به ۲۰ هزار واحد آماده سازی میکند و سومین کارگزار نیز بنیاد مسکن به شمار میآید که پروژه شهید رئیسی و شهرک شهید سلیمانی را برعهده دارد.
وی ادامه داد: برخی میگویند دو سال است ثبت نام کردهاند، اما تاکنون هیچ اطلاع رسانی برای آنان صورت نگرفته است. متقاضیان پس از ثبت نام و تایید اولیه باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و تشکیل پرونده دهند و سپس پرونده به اداره راه و شهرسازی میآید تا به پروژه وصل شوند. اگر هیچ اطلاع رسانی به آنها نشده باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.
خواجه رضایی درباره گلایه قشر کارگر نسبت به سنگین بودن قسطها گفت: ما دغدغه مردم را میدانیم و آن را لمس میکنیم. قشر کارمند نیز وضعیت بهتری ندارد، اما برخی موضوعها فراتر از اختیار استان است و تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان ساخت: سایت ۱۲۱۶ واحد شهید محمدخانی هم هزار واحد آن در بازه زمانی مختلف تا پایان سال تحویل متقاضیان میشود و ۲۱۶ واحد دیگر در سال آینده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی بر لزوم همراهی متقاضیان تأکید کرد و افزود: تامین مالی طرحهای نهضت ملی بر اساس آورده شهروندان و تسهیلات بانکی صورت میگیرد، اما در برخی از طرحها شاهد هستیم که متقاضیان حتی حداقل آورده را هم تحویل ندادهاند.
وی بیان داشت: عدم پرداخت آورده به معنای تعطیلی طرح است و آغاز مجدد طرح با مشکلاتی نظیر افزایش قیمتها روبهرو خواهد شد. گرچه ما سعی میکنیم هیچ طرحی تعطیل نشود و بر این اساس تدبیری اندیشیدیم که در طرحهای نزدیک به هم که کارگزار و پیمانکار آن نیز یکی است، واحدهای تکمیل شده را در اختیار متقاضیانی بگذارند که آورده خود را محقق کرده باشند.
خواجه رضایی تأکید کرد: تدبیر دیگر اینست که در واحدهای آپارتمانی چند بلوکه، بلوکهایی که زودتر به پایان برسند را به افرادی بدهیم که آورده را سرموقع تحویل داده باشند تا افرادی که در آورده با مشکل برخورد کرده باشند وقت بیشتری برای تامین پول داشته باشند.