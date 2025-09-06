به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان با هدف توسعه پایدار و یکپارچه سکونتگاه‌های روستایی، طرح توسعه منظومه روستایی را با رویکردی اشتغال‌محور و در قالب شبکه‌های محلی و ناحیه‌ای آغاز کرده است.

این طرح که با هدف تجمیع توانمندی‌ها و پتانسیل‌های روستایی و همچنین تشویق به مهاجرت معکوس و برندسازی تدوین شده، تاکنون در ۷۰۰ روستای استان کلید خورده و سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن هزینه شده است

سال گذشته ۱۸۴ روستا آسفالت شده است که امسال برای ۱۹۴ روستا برنامه ریزی شده است.

۵ هزارو ۵۰۰ فقره برای مقاوم سازی واحد‌های روستایی به بانک‌ها معرفی خواهد شد.