پخش زنده
امروز: -
طرح توسعه پایدار منظومههای روستائی با هدف تجمیع توانمندیها و پتانسیلهای روستاها در زمینههای مختلف تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استان زنجان با هدف توسعه پایدار و یکپارچه سکونتگاههای روستایی، طرح توسعه منظومه روستایی را با رویکردی اشتغالمحور و در قالب شبکههای محلی و ناحیهای آغاز کرده است.
این طرح که با هدف تجمیع توانمندیها و پتانسیلهای روستایی و همچنین تشویق به مهاجرت معکوس و برندسازی تدوین شده، تاکنون در ۷۰۰ روستای استان کلید خورده و سال گذشته ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن هزینه شده است
سال گذشته ۱۸۴ روستا آسفالت شده است که امسال برای ۱۹۴ روستا برنامه ریزی شده است.
۵ هزارو ۵۰۰ فقره برای مقاوم سازی واحدهای روستایی به بانکها معرفی خواهد شد.