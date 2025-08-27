به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه دهم شهریور ۱۴۰۴ آخرین زمان برای ثبت درخواست سرویس مدارس است، گفت: خانواده‌هایی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده‌اند در صورت تمایل به استفاده از سرویس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در مهلت مشخص، تقاضای خود را در سامانه سفیر مهر به آدرس http://www.esfTaxirani.ir ثبت کنند.

امینه سادات طباطبایی افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته دانش آموزان مدارس استثنایی هنگام ثبت‌نام سرویس مدارس نیاز به پرداخت هزینه ندارند، اولیا دانش‌آموزان دقت داشته باشند، حتماً در زمان مقرر درخواست خود را در سامانه سفیر مهر ثبت کنند.

وی ادامه داد: والدین، به جهت پیشگیری از مشکلات و حفظ امنیت فرزندان خود قبل از هرگونه اقدام جهت انتخاب سرویس، موارد قانونی را کاملاً در نظر بگیرند تا در شروع سال تحصیلی با مشکلی روبه‌رو نشوند.

طباطبایی با بیان اینکه تسهیلات بانکی در سال تحصیلی پیش‌رو بنا به درخواست متقاضیان، به میزان مبلغ سرویس منهای مبلغ پیش پرداخت است، گفت: تمام افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات هستند باید در بانک مشخص شده دارای حساب باشند، بنابراین والدین که در این بانک حساب ندارند، نسبت به افتتاح حساب اقدام کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه سفیر مهر مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: ارائه سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید در شهر اصفهان تنها از طریق سامانه سفیر مهر انجام می‌شود و رانندگان مجاز پس از گذراندن مراحل قانونی، بررسی صلاحیت و دریافت مجوز ویژه سرویس مدارس، اجازه فعالیت خواهند داشت و پرداخت هرگونه وجه خارج از سامانه ممنوع است.