به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی در بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان برای ساخت ۴۰۰ کلاس درس جدید در سال آینده تعهد دادند.

مدیر کل آموزش و‌پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه استان ۸ هزار کلاس درس کم دارد گفت: برنامه ریزی کردیم هر سال ۱ هزار ۸۰۰ کلاس درس بسازیم و برای رسیدن به این هدف نیاز به مشارکت خیرین داریم .

علی اکبر صمیمی افزود: تا پایان مهرماه ۷۰۰ کلاس جدید به فضای آموزشی استان اضافه میشود که ۳۰ درصد آن را خیرین ساخته‌اند.

مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز آذربایجان غربی هم با بیان اینکه در ۲۷ سال گذشته خیرین استان ۶ هزار و ۵۸۴ کلاس درس ساختند گفت: برای ساخت این تعداد کلاس درس ۲ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است .

علی آخوندیان افزود: تلاش می کنیم هر سال بیش از ۳۰ درصد فضای آموزشی مورد نیاز استان را خیرین تقبل کنند.