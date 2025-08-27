به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سید علی ترابی در آیین بزرگداشت هفته دولت ضمن تبریک هفته دولت و هفته بسیج کارمندی و یادآور شهدای سرافراز دولت شهیدان رجائی و باهنر و گرامی داشت یاد و خاطره شهید جمهور و قدردانی از زحمات مجموعه مدیران و کارمندان دولت در این شهرستان گفت:این میزان اعتبار در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، کشاورزی، اموزشی، اشتغال، عشایری، گازرسانی، آب و برق، راهداری و شده که اتمام بیمارستان ۸۷ تختی، پل پوش آباد از طرح‌های شاخص هستند.

وی با برشمردن اهم اقدامات صورت گرفته خدمت به مردم را نعمت بزرگ الهی و پیام مهم شهیدان عنوان و بر تداوم خدمت صادقانه به مردم تاکید کرد.

امام جمعه اشنویه نیز با تبریک هفته دولت و هفته بسیج کارمندی و قدردانی از زحمات فرماندار و مسئولان ادارات شهرستان به تشریح ابعاد شخصیتی شهدای سرافراز دولت و تاسی از منویات مقام معظم رهبری، بر هوشیاری در مقابل تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

در این آیین از ۴۵ نفر از کارکنان نمونه ادارات شهرستان تجلیل شد.