معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پیشرفت چشمگیر استان مازندران در اجرای قانون حدنگار و ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید ثبت اسناد مازندران، با اشاره به عملکرد مثبت استان در اجرای قانون حدنگار گفت: ۹۹ درصد اراضی ملی استان حدنگاری و سنددار شده‌اند و در حوزه اراضی کشاورزی نیز رشد از ۴ درصد در یک‌سال و نیم گذشته به ۴۷ درصد رسیده است.

وی افزود: مازندران از نظر تعداد قطعات سنددار جزو چهار استان برتر کشور است و بیش از ۱۰۰ هزار قطعه اراضی کشاورزی در این استان حدنگاری شده‌اند. البته به دلیل ریز بودن قطعات، مساحت کلی نسبت به برخی استان‌ها کمتر است.

کشاورز با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وضعیت استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اکثر مشاوران املاک استان به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده‌اند و ارسال پیش‌نویس توافق‌ها از طریق این سامانه نشان‌دهنده استقبال از این فرآیند است.

وی همچنین از نهایی شدن سند الزامات فنی و حقوقی برای قراردادهای یکسان خبر داد و افزود: در آینده، پلتفرم‌های بخش خصوصی نیز با دریافت مجوز، امکان ثبت قراردادهای خرید و فروش اموال غیرمنقول را برای مردم فراهم خواهند کرد.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده‌ها در استان، گفت: مازندران از نظر عملکرد کلی جزو استان‌های خوب است، اما در برخی شاخص‌ها مانند تعیین تکلیف پرونده‌ها نیاز به تسریع وجود دارد. به‌عنوان نمونه، تعداد پرونده‌های اداره ثبت تنکابن با استان‌هایی مانند کرمانشاه و همدان برابری می‌کند.

کشاورز در پایان خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق شد و از تلاش مدیران ثبت استان در اجرای دقیق قوانین و خدمات‌رسانی به مردم تقدیر کرد.