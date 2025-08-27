دیدار قاریان پایتخت با خانواده شهیدشعبانی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار قاریان پایتخت با خانواده شهیدشعبانی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار قاریان پایتخت با خانواده شهیدشعبانی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار قاریان پایتخت با خانواده شهیدشعبانی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار قاریان پایتخت با خانواده شهیدشعبانی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار قاریان پایتخت با خانواده شهیدشعبانی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار قاریان پایتخت با خانواده شهیدشعبانی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار قاریان پایتخت با خانواده شهیدشعبانی شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در دوازدهمین دیدار هفتگی قرآنیان پیرو مکتب شهید سلیمانی در سال ۱۴۰۴، قاریان پایتخت با حضور در منزل شهید شعبانی و دیدار با خانواده شهید و ذکر خاطراتی از ایشان، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.

به گفته رحیم قربانی رئیس سازمان قرآن و عترت بسیج تهران بزرگ، علاوه بر ۲ هزار شهید قرآنی کشور در دوران دفاع مقدس، در دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز ۱۰ شهید قرآنی شناسایی شده است که ۴ تن از شهدا، حافظ کل قرآن بودند.

شهید مهدی شعبانی، خادم‌الرضا و حافظ کل قرآن کریم از شهدای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ۱۲ روزه بود که در ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ و در سن ۲۳ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.