پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: ۴ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت گوسفندی به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد ریال در بین مددجویان کمیته امداد استان ایلام توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «ناصر مرادی پویانی» مدیرکل کمیته امداد استان ایلام اظهار داشت: این میزان گوشت به ارزش بیش از ۲۴ میلیارد ریال در میان سه هزار خانواده مددجو در دوازده شهرستان ایلام توزیع شده است.
وی افزود: این کمک غذایی با هدف حمایت از معیشت و بهبود اقتصاد خانوارهای تحت پوشش انجام شده است.
مرادی پویانی اضافه کرد: در این طرح، خانوادههای بدون سرپرست، دارای فرزندان یتیم، سالمندان، بیماران، خانوادههای پرجمعیت و ساکنان مناطق محروم و حاشیه نشین در اولویت دریافت قرار دارند.