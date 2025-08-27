کارشناس بازار سرمایه گفت: پس از کاهش‌های چند ماه اخیر، شاخص کل بورس به محدوده حمایتی بسیار مهم ۲ میلیون و ۴۳۰ هزار واحد رسیده است که به عنوان کف کانال صعودی شناخته می‌شود. این موقعیت حمایتی، نویدبخش احتمال رشد و بازگشت روند صعودی در بازار سرمایه است.

امیر مقدم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: در هفته‌های پیش رو، واکنش مثبت شاخص کل می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات مثبت و افزایش تقاضا در بازار باشد.

وی افزود: در کنار آن، شاخص هم‌وزن نیز، هم‌اکنون در محدوده حمایتی مهمی قرار گرفته است. انتظار می‌رود این شاخص نیز با افزایش تقاضا و نوسانات مثبت همراه شود.

مقدم در ادامه گفت: با این حال، در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، حمایت بعدی شاخص هم‌وزن در محدوده ۷۳۰ و ۷۵۰ هزار واحد قرار دارد که این سطح نیز به عنوان یک نقطه حمایتی قوی، می‌تواند موجب افزایش تقاضا و تثبیت بازار به ویژه در نماد‌های شاخص‌ساز شود.

کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: به طور کلی، این محدوده‌های حمایتی کلیدی، فرصتی مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران و آغاز حرکت‌های مثبت در بازار سرمایه فراهم کرده‌اند و چشم‌انداز بازار را نسبت به آینده نزدیک امیدوارکننده می‌سازند.