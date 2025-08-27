به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این طرح‌ها شامل افتتاح پایگاه اورژانس شهری خواف و چند طرح در شهر سنگان بود.

پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری خواف

در مراسمی با حضور معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، معاون اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از مسئولان محلی، پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری خواف به بهره برداری رسید.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف در این مراسم گفت: با توجه به فاصله مکانی پایگاه سابق اورژانس شهری که در محوطه بیمارستان ۲۲ بهمن واقع است، زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیماران بیشتر از حد انتظار بود که با جانمایی و ساخت پایگاه جدید این زمان کاهش یافته است و همچنین بیسیم‌های دیجیتال به تجهیزات اورژانس اضافه و آمبولانس‌های جدید نیز به ناوگان اورژانس تحویل خواهد شد.

دکتر وکیلیان افزود: طرح پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری خواف با مساحت ۲۲۲ مترمربع و با هزینه کلی ساخت و تجهیز حدود شش میلیارد تومانی، براساس نقشه‌های استاندارد واحد فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

افتتاح طرح‌های شهر سنگان

همچنین به مناسبت هفته دولت، المان «میدان معلم» شهر سنگان با معماری ایرانی-اسلامی و به ارزش ۵۰ میلیارد ریال، نیروگاه برق خورشیدی ساختمان اداری شهرداری سنگان به قدرت ۲۰ کیلوولت و ارزش ۱۲ میلیارد ریال و پایش تصویری شهر سنگان (اجرای مرحله اول در چهار نقطه اصلی شهر با هدف رفع مشکلات ترافیکی و امنیتی شهر) به ارزش ۱۵میلیارد ریال افتتاح شد.

همچنین عملیات زیرسازی و آسفالت کمربندی و معابر شهر سنگان با متراژ بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع از محل حقوق دولتی، اعتبارات داخلی و قیر تخصیصی اداره کل راهداری خراسان رضوی در مجموع به میزان ۱۶۰ میلیارد ریال آغاز شد.