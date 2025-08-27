به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۷:۲۰ امروز چهارشنبه ۵ شهریور راهی تاجیکستان شد.

در این سفر مجید علیاری به دلیل آماده نشدن روادید نتوانست در جمع ملی‌پوشان حضور داشته باشد تا فردا پنجشنبه پس از انجام امور اداری به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه شود.

مسابقات ۲۰۲۵ کافا با حضور تیم‌های ملی فوتبال ایران، تاجیکستان، افغانستان، هند، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و عمان از جمعه ۷ شهریور در دو گروه چهار تیمی برگزار می شود.