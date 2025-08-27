به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، عسگر نصیری شهردار ماهدشت گفت: بزرگترین طرح افتتاح شده طرح کمربند جنوبی با متراژ سه کیلومتر برای دسترسی مناسب تردد کنندگان از مسیر محمدشهر به سمت اشتهارد با کاهش بار ترافیکی در داخل شهر و همچنین کاهش مسیر سفر میشود.

وی گفت: طرح‌های مختلف دیگری در نقاط مختلف شهر همچون شهرک پیام، محله حسین آباد و دیگر محلات که در محله‌های هدف قرارگاه اجتماعی قرار داشتند از جمله زمین‌های چمن مصنوعی در چند نقطه از شهر، فرهنگسرای امام رضا (ع) در محله امام رضا (ع)، پارک محله‌ای و جاده سلامت در شهرک پیام که برای استفاده مردم ساخته و به بهره برداری رسیده است و دو طرح ورزشی نیز همچون ساخت ساختمان زورخانه در کنار استادیوم امید جوان کلنگ زنی شد.

وی گفت: در سال ۱۴۰۳ بودجه شهر دو و نیم برابر و در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳ برابر افزایش داشته و تلاش کردیم تا تمام طرح‌ها محقق شود.

مهرور فرماندار ویژه شهرستان کرج نیز با اشاره به آماده سازی حدود ۲۰۰۰ طرح عمرانی در شهرستان کرج برای افتتاح و بهره‌برداری در هفته دولت گفت: طرح‌های عمرانی در شهرستان کرج در بخش‌های مختلف همچون آموزش و پرورش، فرهنگی ورزشی، رفاهی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آماده بهره برداری است.

طرح‌های عمرانی که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان در نقاط مختلف شهرستان کرج مهیای افتتاح شده و هفت طرح عمرانی شهر ماهدشت نیز با اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد تومان نیز به بهره برداری رسید.