به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ علی احمدپور با بیان اینکه با دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع موادمخدر در استان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت گفت:پس از تحقیقات نامحسوس، صحت موضوع برای پلیس محرز و مخفیگاه متهم در رشت شناسایی شد.

وی به اعزام ماموران اداره عملیات ویژه به مخیفگاه متهم طی هماهنگی قضائی اشاره کرد و افزود: ۱۹ کیلوگرم ماده روانگردان از نوع حشیش در بازرسی از این مکان کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان با بیان این که متهم ۳۶ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد گفت: گروه‌های مختلف سنی به ویژه جوانان در معرض خطر ابتلا به اعتیاد قرار دارند، پلیس با همکاری دستگاه قضائی با جدیت و برابر قانون با این پدیده شوم مقابله می‌کند.