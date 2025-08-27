به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت هفته دولت جمعی از مسئولین شهرستان پلدشت با حضور در جمع خانواده شهید رامین مسن و جانباز عباس رحیمی از صبر و استقامت آنها قدردانی کردند.

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت در این دیدار‌ها از صبر و استقامت خانواد‌های شهداءو جانبازان قدردانی کرد و گفت: امروز با هر چه داریم به برکت خون پاک شهداء و جانفشانی‌های جانبازان و ایثارگران است .

شهید رامین مسن در سال ۱۳۷۸ در منطقه عملیاتی سلماس به دست عناصر تروریستی به درجه شهادت نایل و جانباز سرافراز عباس رحیمی ۱۳۹۵ در اثر بمباران هوای رژیم یعثی در ارومیه به درجه جانبازی نایل شده است.