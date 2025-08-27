پخش زنده
به مناسبت روز کوهنورد از ۲۰ نفر از کوهنوردان پیشکسوت کهگیلویه و بویراحمدی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیات کوهنوردی استان در آئین تجلیل از کوهنوردان هم استانی گفت: کهگیلویه و بویراحمد به دلیل وجود ظرفیتهای کوهستانی و توپوگرافی جغرافیایی جزء استانهای است که در حوزه ورزش کوه کوهنوردی از ظرفیتهای خوبی برخوردار است.
زریر حسینزاده با بیان اینکه سی و هشت باشگاه رسمی کوهنوردی دارای مجوز در کهگیلویه و بویراحمد فعال هستند، افزود: برای افرادیکه دورههای ویژه کوهنوردی را گذارنده باشند کارت عضویت در هیاتهای کوهنوردی استان صادر میشود.
حسینزاده با اشاره به اینکه دویست ورزشکار پیشکسوت در حوزهی کوهنوردی استان فعال هستند، اضافه کرد: با توجه به اینکه ورزش کوهنوردی از ورزشهایی است که حادثه ساز است، نیازمند وسایل امداد و نجات هستیم.
رئیس هیات کوهنوردی کهگیلویه و بویراحمد تعیین تکلیف نشدن سرای کوهنوردی دنا را یکی مشکلات هیات کوهنوردی استان دانست و گفت: بنا به قول مدیرکل ورزش و جوانان استان قرار است ضمن تعیین تکلیف سرای کوهنوردی در کوه دنا، این قرارگاه به نام قرارگاه کوهنوردی جنوب کشور نام گذاری شود.
در پایان این جلسه از ۲۰ نفر از کوهنوردان پیشکسوت کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت روز کوهنورد تجلیل شد.