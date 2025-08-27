شهرستان بندرگز امروز میزبان آئین افتتاح مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و اقتصادی بود که نوید توسعه زیرساختی و اشتغال‌زایی برای ۲۲۷ نفر را می‌داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ۱۵۹ واحد مسکونی روستایی که با تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان احداث شده‌اند، به بهره‌برداری رسیدند.

همچنین طرح های آبرسانی در سه روستای تلور، لیوان شرقی و لیوان غربی افتتاح شدند؛ طرح‌هایی که با هدف تأمین پایدار آب شرب و ارتقاء زیرساخت‌های حیاتی در مناطق روستایی اجرا شده‌اند.

رحیمی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان، در حاشیه مراسم بهره‌برداری از این طرح ها، بر اهمیت توسعه شبکه‌های آبرسانی در مناطق محروم تأکید کرد.

خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان هم از روند ساخت واحد‌های مسکونی روستایی و نقش آن در تثبیت جمعیت و ارتقاء کیفیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار سخن گفت.

بر اساس اعلام مسئولان، روند افتتاح طرح ها در بندرگز تا پایان هفته دولت ادامه خواهد داشت.

در مجموع، ۲۶۴ طرح عمرانی و اقتصادی در این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۲۷ نفر را فراهم خواهد کرد.