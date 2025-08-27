فرمانده انتظامی استان همدان از رفع تصرف و زمین خواری ۲ هزار و ۳۰۰ متری در استان همدان خبر داد.

رفع تصرف و زمین خواری ۲ هزار و ۳۰۰ متری در استان همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسین نجفی با اشاره به دریافت خبری درباره تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در شهرستان همدان گفت: ماموران انتظامی این شهرستان ضمن هماهنگی قضایی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

او با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این اراضی را ۱۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای گذراندن مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: حفظ اراضی ملی از سوء استفاده سودجویان همواره در دستور کار پلیس قرار دارد.