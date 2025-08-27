به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وضعیت جوی استان طی ۷۲ ساعت پیش رو پایدار و آسمان اغلب مناطق غبارآلود است.

کامران طهماسبی ادامه داد: آسمان در اغلب مناطق صاف، گاهی غبارآلود و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و احتمال تندباد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک نیز در نیمه شمالی و شرقی استان به‌ویژه در اوایل شب، وجود دارد.

وی افزود: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه بالای صفر رسید و کمینه آن بامداد فردا به ۱۶ درجه بالای صفر می‌رسد.

بادرود نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۹ درجه بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.