به مناسبت هفته دولت امروز ۲۷ طرح عمرانی در هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، برای بهره برداری از این طرح‌ها ۷۴۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

مهمترین این طرح‌ها آبرسانی به روستای سایه خوش و توسعه شبکه برق روستای قنات‌تنگو شهرستان بندرلنگه، جمعه بازار به مساحت ۱۹ هزار متر مربع در پارسیان، اجرای طرح هادی و مدرسه شش کلاسه برکت روستای شمیل حاجی آباد، هفت واحد آموزشی در شهر جاسک، راه اندازی واحد مجهز دیالیز بیمارستان رودان و بهره برداری بوستان در بندرعباس است.

