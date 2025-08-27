پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفته دولت امروز ۲۷ طرح عمرانی در هرمزگان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، برای بهره برداری از این طرحها ۷۴۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
مهمترین این طرحها آبرسانی به روستای سایه خوش و توسعه شبکه برق روستای قناتتنگو شهرستان بندرلنگه، جمعه بازار به مساحت ۱۹ هزار متر مربع در پارسیان، اجرای طرح هادی و مدرسه شش کلاسه برکت روستای شمیل حاجی آباد، هفت واحد آموزشی در شهر جاسک، راه اندازی واحد مجهز دیالیز بیمارستان رودان و بهره برداری بوستان در بندرعباس است.
بیشتربخوانید:بهره برداری از ۸ طرح عمرانی در بندر خمیر؛ چهارمین روز هفته دولت