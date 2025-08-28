به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد کشاورز با اشاره به اورژانسی بودن عمل و حضور دکتر محمد شیروانی، فوق تخصص قرنیه، و تیم چشم پزشکی، گفت: این عمل همزمان با جراحی آب مروارید و کارگزاری شانت داخل چشمی برای اولین بار در بیمارستان امام خمینی آباده انجام شد.

وی افزود: با انجام این عمل، تقریبا تمام جراحی‌های تخصصی و فوق تخصصی چشم در این بیمارستان قابل انجام است و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در آینده تمامی عمل‌های چشم این مجموعه نیز قابل انجام خواهد بود.

عمل احمدوالو چشم که به آن جراحی شانت گلوکوم نیز گفته می‌شود، روشی برای درمان بیماری «آب سیاه» است که با نصب یک شانت پلاستیکی کوچک در چشم، فشار داخل چشم کاهش یافته و از آسیب به عصب بینایی جلوگیری می‌شود.