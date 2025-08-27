پخش زنده
موسسه خیریه موج مهربانی هر ساله بیش از ۱۵ هزار دانشآموز را در دورههای تحصیلی حمایت میکند و بستههای آموزشی شامل دفتر، خودکار، مداد و کیف را در طول سال و به صورت فصلی بین دانشآموزان کم برخوردار توزیع میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهرداد الطافی، مدیر موسسه، با اشاره به اقدامات گذشته گفت: در چند سال گذشته، ۶۴ مدرسه با ۲۳۷ کلاس درس در ۱۱ استان کشور توسط موسسه تقدیم دانشآموزان شده و برای خرید بستههای آموزشی امسال ۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
او افزود: بستههای آموزشی اوایل مهر بین دانشآموزان توزیع خواهد شد و هدف امسال موسسه شناسایی و ساخت ۲۴ مدرسه جدید در مناطق کم برخوردار غرب و شرق کشور است.