پخش زنده
امروز: -
مهلت ارسال آثار به پویش ملی قرآنی «فتح» تا پایان شهریور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این پویش در دو بخش دانشجویی و آزاد با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه و تمرکز بر مفاهیمی همچون مقاومت، نصرت الهی، پیروزی و ایجاد همافزایی میان نخبگان قرآنی کشور و جهان اسلام، در حال برگزاری است.
محورهای محتوایی پویش شامل: تدبر در سوره مبارکه فتح (آیات ۱ تا ۴)، آیه ۱۳۹ سوره آلعمران: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» و سوره مبارکه نصر است.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را در قالبهای متنوع از جمله ویدئوی قرائت (تحقیق یا ترتیل)، کلیپهای کوتاه مفهومی، پادکست و یادداشتهای کوتاه به نشانی اینترنتی roytab.ir/jahadpouesh ۱ و کانالهای رسمی پویش در پیامرسانهای ایتا و بله با شناسه jahadpouesh ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شمارههای ۰۲۱-۶۷۶۱۲۳۳۶ و ۰۲۱-۶۷۶۱۲۳۳۷ تماس بگیرند.
بخش دانشجویی پویش فتح بهصورت ویژه برگزار و به برگزیدگان نهایی جوایزی اهدا میشود.