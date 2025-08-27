محمدعلی جنتی و همسرش که حدود ۴۵ سال در رشته رزمی کونگ فو فعالیت دارند، توانسته‌اند با تربیت ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف، علاقمندان بسیاری را در شهرستان آباده جذب کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدعلی جنتی مربی کونگ فو شهرستان آباده با اشاره به آموزش نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان گفت: با تلاش و پشتکار ورزشکاران، از سال گذشته تاکنون، ۲۵ نفر از شاگردان این زوج در مسابقات استانی و کشوری به مقام‌های برتر دست یافته‌اند.

