آمار شهدای جنگ غزه به ۶۲ هزار و ۸۹۵ نفر رسید
وزارت بهداشت غزه امروز (چهارشنبه) با صدور بیانیهای از شهادت و زخمی شدن بیش از ۳۷۴ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته و افزایش شمار شهدای جنگ نسلکشی به ۶۲ هزار و ۸۹۵ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، وزارت بهداشت فلسطین در غزه طبق گزارش روزانه خود اعلام کرد، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۷۶ شهید (از جمله یک پیکر خارج شده از زیر آوار) و ۲۹۸ مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «شهاب»، طبق گزارش وزارت بهداشت غزه، تعداد زیادی از قربانیان زیر آوار و در خیابانها باقی ماندهاند و نیروهای امدادی هنوز قادر به دسترسی به آنها نیستند.
این وزارتخانه در ادامه افزود که از آغاز جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموع آمار شهدا به ۶۲ هزار و ۸۹۵ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۵۸هزار و ۹۲۷ رسیده است.
همچنین، از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۱۰۵۰ شهید و ۴۶۸۸۶ مجروح ثبت شده است.
در بخش شهدای موسوم به «لقمه نان» (افرادی که در صف دریافت غذا یا کمک بودند) نیز در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه شلیک نیروهای اشغالگر به سمت فلسطینیان منتظر دریافت کمکهای غذایی، ۱۸ شهید و ۱۰۶ مجروح به بیمارستانها منتقل شدند و مجموع شهدای این دسته به ۲۱۵۸ نفر و مجروحان نیز به بیش از ۱۵۸۴۳ نفر رسید.
علاوه بر این، بیمارستانهای غزه در شبانهروز گذشته، شهادت ۱۰ نفر دیگر بر اثر گرسنگی و سوءتغذیه را ثبت کردند که شامل ۲ کودک نیز میشود و شمار کل قربانیان سوءتغذیه به ۳۱۳ نفر، از جمله ۱۱۹ کودک افزایش یافته است.
بر اساس گزارشها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمکها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه جلوگیری میکند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.
غزه از ماهها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند.
کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری میشود. این رژیم همه فراخوانهای بینالمللی و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.
رژیم صهیونیستی از زمان فروپاشی آتشبس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب پیشروی کردهاند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شدهاند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه میماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصرهای خفقانآور که بر کمکهای غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقبنشینی نمیکند.
نهادهای داخلی و بینالمللی و کمیتههای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بینالمللی خواستهاند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.