به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۷ و الشتر با ۱۳ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.



کبری غفوری نژاد افزود: دمای هوا خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴۵ و ۲۵ درجه سانتی گراد در نوسان بود.



به گفته کارشناس هواشناسی لرستان جو آرام همراه با افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه برای مناطق شمالی و شرقی استان پیش بینی شده است.



به گفته غفوری نژاد فردا پنج شنبه کمی از گرمایی هوا کاسته می‌شود، اما جمعه بار دیگر هوا گرم خواهد شد.



صرفه جویی در مصرف برق و آب در این مدت به هم استانی‌ها توصیه شده است.









