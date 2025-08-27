پخش زنده
امروز: -
نخستین مرحله از تمرینات تیم پارابدمینتون برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی به میزبانی کرمان و سمنان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی تیم پارابدمینتون برای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی ۶ تا ۸ شهریور در بخش بانوان به میزبانی کرمان و در بخش آقایان به میزبانی سمنان برگزار خواهد شد.
عارفه زهرا اسدی پور، نگین رادمنش، نیلوفر رجبی، نرگس رجبی، فاطمه زهرا بابایی، نسا عالی، حسن عباسیان، امیرعلی زارع، ابوالفضل جنابی، سید امیرحسین کاشانی، محمدرضا دارابی و امیر علی تراکمه ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.
تمرینات این مرحله زیر نظر مهدیه هرمان به عنوان سرمربی تیم بانوان و مصطفی پهلوان سرمربی تیم آقایان برگزار خواهد شد.
در پایان این اردو و پس از ارزیابیهای فنی، دو بازیکن در بخش بانوان و دو بازیکن در بخش مردان برای شرکت در اردوی تیم اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵ دبی انتخاب میشوند تا از نیمه دوم مهر تمرینات خود را به صورت متمرکز انجام دهند.
بازیهای پاراآسیایی جوانان ۱۶ تا ۲۳ آذر در دبی برگزار خواهد شد.