پخش زنده
امروز: -
سلطنت امیررضائی مادر شهید ساسان محسنی بیگ زاده به دلیل کهولت سن و بیماری ، دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سلطنت امیررضائی مادر شهید بزرگوار ساسان محسنی بیگ زاده پس از سالها تحمل در سن ۸۸ سالگی به دلیل کهولت سن و بیماری، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر این مادر شهید در آرامستان این بقعه ، در نزدیکی گلزار شهدا و مزار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.
شهید ساسان محسنی بیگ زاده در سن ۲۲ سالگی و در ۲۱ تیر ۱۳۶۷ در دشت پنجوین مریوان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
مزار مطهر این شهید والامقام در گلزار مطهر شهدای رضوانشهر در بقعه غریبنده است.