۴۶ طرح در شش شهرستان استان همدان، در چهارمین روز از هفته دولت، افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برای مجموع این طرح‌ها در شهرستان‌های ملایر، بهار، تویسرکان، نهاوند، کبودراهنگ و رزن ۹۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

در ملایر؛ واحد تولیدی انواع آجر سفال ماشینی و کارگاه و فروشگاه مبلمان منبت به بهره برداری رسید، برای این دو طرح ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و ۶۰ نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم شاغل شدند.

با حضور استاندار؛ سالن ورزشی چندمنظوره شهید شادمانی مجموعه ورزشی کارگران بهار با ۱۷ میلیارد تومان اعتبار تکمیل و به بهره برداری رسید.

سالن ورزشی چندمنظوره جانباز شهید محمدرضا زنجانی مهاجران نیز افتتاح شد، این طرح با ۱۵ میلیارد تومان در یک سال گذشته تکمیل و افتتاح شد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در حاشیه افتتاح طرح‌های شهرستان بهار از صدور مجوز تاسیس ناحیه صنعتی صنایع غذایی مهاجران خبر داد و گفت: تا یک ماه آینده هم شش کیلومتر از جاده چهار خطه همدان - غار علیصدر افتتاح می‌شود.

در نهاوند؛ زائرسرای شهرداری و روکش آسفالت شش خیابان اصلی و ۲۱ خیابان فرعی با مجموع ۳۳ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسید، با ۱۲ میلیارد تومان هم احداث بازار روز این شهر آغاز شد.

در تویسرکان؛ ۳۲ طرح مخابراتی از جمله دکلِ بی تی اس افتتاح شد و مرمت کاروانسرای مستوفی پایان یافت. برای این طرح‌ها ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

در کبودراهنگ؛ زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال در روستای بابان و روکش آسفالت جاده کبودراهنگ-ویان با مجموع ۳۶ میلیارد تومان هزینه افتتاح و عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی روستا‌های روعان و پرورق و جاده گردشگری روستای داقداق آباد- قلی آباد با مجموع ۴۷۳ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.

سه طرح تولیدی و ورزشی با ۸۳ میلیارد تومان در شهرستان رزن به بهره‌برداری رسید، این طرح‌ها شامل واحد تولیدی انواع موزائیک صادراتی و تمام اتوماتیک با ۵۰ میلیارد تومان و اشتغال ۲۰ نفر، واحد گلخانه با ۳۰ میلیارد سرمایه گذاری با تولید سالانه ۸۴۰تن و اشتغال ۲۸ نفر و زمین چمن مصنوعی شهر دمق با سه میلیارد تومان اعتبار است. عملیات اجرایی هتل سه ستاره شهر دمق هم با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومان سرمایه آغاز شد.