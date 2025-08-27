رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از افتتاح ۵۸ طرح عمرانی این دانشگاه در هفته دولت خبر داد و اعلام کرد که با بهره‌برداری از پنج بیمارستان جدید، ۶۰۰ تخت به ظرفیت بیمارستان‌های استان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر بصیر هاشمی گفت: همزمان با هفته دولت، ۵۸ طرح عمرانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز آماده افتتاح است و ۴۲ طرح دیگر نیز با هزینه دو هزار میلیارد تومان در دست اقدام بوده که تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: با توجه به کمبود سه هزار تخت بیمارستانی در فارس، ایجاد ۶۰۰ تخت جدید از طریق افتتاح پنج بیمارستان، بخشی از این کمبود را جبران می‌کند. همچنین برای اولین بار در بیمارستان دولتی نمازی، دستگاه تشخیص سرطان نصب شده است که با هزینه ۲۵۰ میلیون تومان، ظرفیت تشخیص و بررسی درمان سرطان در جنوب کشور را افزایش می‌دهد.