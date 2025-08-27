مستند «ققنوس» به کارگردانی فرشاد یحیایی و تهیه‌کنندگی ناصر نادری، برای نخستین‌بار تصاویری منتشرنشده از شهید حاجی‌زاده و جنگ ۱۲ روزه را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «ققنوس» به کارگردانی فرشاد یحیایی و تهیه‌کنندگی ناصر نادری، چهارشنبه ۵ شهریورماه ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این مستند روایتی از دستاورد‌های قدرت موشکی در صنعت دفاعی ایران است که در کنار مرور ابعاد مختلف این حوزه، برای نخستین بار تصاویری کمتر دیده‌شده از شهید حاجی‌زاده و جنگ ۱۲ روزه را به تصویر می‌کشد.

بازپخش این اثر جمعه ۷ شهریورماه ساعت ۱۸ از شبکه افق روی آنتن خواهد رفت.