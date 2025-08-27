پنجمین مدرسه خیرساز مرحوم مصلح شیرازی در شیراز با ۱۲ کلاس و هزار و ۴۰۰ متر زیربنا آماده پذیرش دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول از مهرماه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان فارس گفت: ۱۰ میلیارد تومان از هزینه ساخت این مدرسه توسط خیر پرداخت شده و دولت نیز ۱۵ میلیارد تومان برای تکمیل و تجهیز آن هزینه کرده است.

سینایی افزود: در حال حاضر ۶۵۰ آموزشگاه در فارس با مشارکت مردم در قالب نهضت توسعه عدالت آموزشی در حال ساخت است و ۱۷۴ مدرسه شامل ۶۸۵ کلاس با یک و نیم همت تا اول مهر آماده بهره‌برداری خواهد شد.