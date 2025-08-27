به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: طرح ملی میدان پویا با هدف پویایی دانش آموزان، خانواده و جامعه در ۱۲ رشته ورزشی همگانی دراستان اجرا می‌شود.

منوچهر ضیایی افزود: این طرح در ۲۳ منطقه آموزش و پرورش استان تا پایان شهریور برگزار می‌شود.

وی گفت: شعار این طرح دانش آموز پویا، خانواده‌ای با نشاط و جامعه‌ای سالم است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: این رویداد در پنج سطح شهر پویا، خانواده پویا، دانش آموز پویا، رویداد پویا و خانه‌ی پویا در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﻮﯾﺎت رهبر ﻣﻌﻈﻢ انقلاب و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل بنیادین آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

منوچهر ضیایی گفت: این طرح با همکاری هیات‌های ورزشی استان، ویژه برنامه‌های پیاده روی خانوادگی، بازی‌های بومی محلی و رقابت‌های ورزشی برای جذب حداکثری دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها طراحی شده است.

وی افزود: یکی از مهمترین روش‌ها برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی، توسعه فعالیت‌های ورزشی است.