طرح ملی میدان پویا با مشارکت کانونهای ورزشی در بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: طرح ملی میدان پویا با هدف پویایی دانش آموزان، خانواده و جامعه در ۱۲ رشته ورزشی همگانی دراستان اجرا میشود.
منوچهر ضیایی افزود: این طرح در ۲۳ منطقه آموزش و پرورش استان تا پایان شهریور برگزار میشود.
وی گفت: شعار این طرح دانش آموز پویا، خانوادهای با نشاط و جامعهای سالم است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: این رویداد در پنج سطح شهر پویا، خانواده پویا، دانش آموز پویا، رویداد پویا و خانهی پویا در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﻮﯾﺎت رهبر ﻣﻌﻈﻢ انقلاب و اﺟﺮای ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل بنیادین آموزش و پرورش اجرا میشود.
منوچهر ضیایی گفت: این طرح با همکاری هیاتهای ورزشی استان، ویژه برنامههای پیاده روی خانوادگی، بازیهای بومی محلی و رقابتهای ورزشی برای جذب حداکثری دانشآموزان و خانوادههای آنها طراحی شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین روشها برای کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی، توسعه فعالیتهای ورزشی است.